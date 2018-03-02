В Беларуси можно будет использовать цифровую рукописную подпись

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси вводится новый способ подписания (подтверждения) документа в электронном виде - цифровая рукописная подпись, а также расширяется перечень банковских операций, услуг и сделок, совершаемых с использованием программно-аппаратных средств и технологий. Соответствующие решения содержатся в постановлении правления Национального банка от 19 февраля 2018 года №65, которое вступает в силу после официального опубликования, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.
В соответствии с постановлением №65 цифровая рукописная подпись может проставляться как удаленно с использованием специальных программно-аппаратных средств (в том числе планшетов и дисплеев), так и при личном присутствии клиента в отделении банка. Такой способ подписания юридически значимых документов будет способствовать развитию финансовых услуг, предоставляемых банками посредством цифровых технологий, а также сокращению бумажного документооборота.
Постановлением №65 для физических лиц предусматривается возможность приобретения ценных бумаг с использованием программных средств, а также заключения с их помощью договора залога ценных бумаг при обеспечении исполнения обязательств по договорам, заключаемым банками. Данные нормы позволят заложить основу и активизировать дистанционную работу в области использования ценных бумаг.
Кроме того, в рамках исполнения декрета №7 от 23 ноября 2017 года упраздняется норма, обязывающая банки скреплять печатью копию документа в электронном виде на бумажном носителе. При этом постановлением №65 банку предоставляется право проставлять печать на копии документа в электронном виде.-0-
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