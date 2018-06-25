В Беларуси на 12% выросло количество преступлений, связанных с насилием в семье

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с начала года на 12% выросло количество преступлений, связанных с насилием в семье, сообщил журналистам заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук, передает корреспондент БЕЛТА.

Генпрокуратура проанализировала ситуацию в сфере семейно-бытовых отношений, оценила работу субъектов профилактики. Оказалось, что ежегодно лишь каждый восьмой нарушитель общественного порядка по месту жительства привлекается к административной ответственности. Причина кроется в бездействии и незнании законов работниками организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда.

Генпрокуратура инициирует введение административной ответственности за совершение хулиганских действий, нарушающих покой граждан по месту жительства. В случае несоблюдения общественного порядка и неустановления нарушителя предлагается привлекать к административной ответственности собственника (нанимателя) жилого помещения. "Полагаем, что правом составлять протоколы о таком правонарушении следует наделить сотрудников органов внутренних дел", - отметил Алексей Стук.

Он добавил, что пока это проект, который будет прорабатываться. Необходимо найти оптимальные пути разрешения этой ситуации.-0-