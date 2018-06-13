В Беларуси на этот год намечен капитальный ремонт почти 1,2 тыс. домов

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 2018 год намечен капитальный ремонт почти 1,2 тыс. домов, сообщил журналистам начальник отдела по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Акстилович, передает корреспондент БЕЛТА.
"На 2018 год запланирован к ремонту 1191 объект. На сегодня в работе находится 568 объектов, из них 86 уже завершены, то есть акты приемки в эксплуатацию подписаны и приняты. Оставшееся количество планируется завершить к концу года", - сказал Геннадий Акстилович.
В соответствии с госпрограммой "Комфортное жилье и благоприятная среда" к 2020 году планируется ежегодно обеспечить выполнение капитального ремонта жилых домов в объеме не менее 3% от всего жилого фонда.
Отвечая на вопрос, будет ли задействованы средства Европейского банка реконструкции и развития при тепловой модернизации зданий, начальник отдела ответил: "На сегодня этот вопрос находится в стадии подготовки и согласования проекта нормативного правого акта".-0-
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