В Беларуси на этот год намечен капитальный ремонт почти 1,2 тыс. домов

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 2018 год намечен капитальный ремонт почти 1,2 тыс. домов, сообщил журналистам начальник отдела по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Акстилович, передает корреспондент БЕЛТА.

"На 2018 год запланирован к ремонту 1191 объект. На сегодня в работе находится 568 объектов, из них 86 уже завершены, то есть акты приемки в эксплуатацию подписаны и приняты. Оставшееся количество планируется завершить к концу года", - сказал Геннадий Акстилович.

В соответствии с госпрограммой "Комфортное жилье и благоприятная среда" к 2020 году планируется ежегодно обеспечить выполнение капитального ремонта жилых домов в объеме не менее 3% от всего жилого фонда.

Отвечая на вопрос, будет ли задействованы средства Европейского банка реконструкции и развития при тепловой модернизации зданий, начальник отдела ответил: "На сегодня этот вопрос находится в стадии подготовки и согласования проекта нормативного правого акта".-0-