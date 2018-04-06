6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на некоторых участках рек открыта навигация. Такая информация размещена на сайте Министерства транспорта и коммуникаций, сообщает БЕЛТА.

Навигация открыта на участке реки Припять протяженностью 288,8 км от гидроузла "Стахово" до моста автомобильной дороги Р-88 Житковичи - Давыд-Городок - граница Украины и от моста до Мозыря (движение под мостом запрещено).

Для судоходства открылись также участки канала Микашевичский протяженностью 7 км, Днепро-Бугского канала от р.п. Брест до гидроузла "Новосады" (24 км) и от гидроузла "Рагодощ" до гидроузла "Стахово" (100,1 км).

Открыта навигация и на реке Горынь на участке от устья до переката Комора 2 протяженностью 13,5 км, на реке Березина - от устья реки Волчанка до переката Волышино (56 км), а также на Немане - от Гродненской ГЭС до переката Перелом и от переката Яблоново до Гродненской ГЭС (92 км).-0-