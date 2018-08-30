30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на одного учителя приходится в среднем 9 учеников. Такие данные приводятся в обзоре Белстата ко Дню знаний, сообщает БЕЛТА.

На начало 2017/2018 учебного года в стране было 3812 учреждений дошкольного образования, их посещали 426 тыс. человек, что на 8 тыс. больше, чем на начало предыдущего учебного года. Количество педработников в этих учреждениях составляло 57 тыс. человек.

Учреждений общего среднего образования на начало 2017/2018 учебного года насчитывалось 3067. Число учащихся по сравнению с началом 2016/2017 учебного года увеличилось на 12 тыс. до 995 тыс. Численность учителей (включая совместителей) в дневных учреждениях общего среднего образования в 2017/2018 учебном году составила 115 тыс. На одного учителя приходилось в среднем 9 учеников, в городских школах - 10, в сельских - 5 учеников.

На начало 2017/2018 учебного года функционировали 182 учреждения профессионально-технического образования с численностью учащихся 67 тыс. В 2017 году эти учреждения выпустили 31 тыс. квалифицированных рабочих и служащих. По две и более квалификации получили 80% выпускников дневной формы обучения, с повышенным уровнем квалификации - 57% выпускников.

Получение среднего специального образования на начало 2017/2018 учебного года обеспечивали 226 учебных заведений с численностью учащихся 114 тыс. За счет бюджетных средств среднее специальное образование получают 63% всех учащихся. Выпуск специалистов со средним специальным образованием в 2017 году составил 36 тыс. человек.

В 51 высшем учебном заведении на начало 2017/2018 учебного года обучалось 284 тыс. студентов, из них 15 тыс. - иностранцы (5% от всех студентов). В расчете на 10 тыс. человек населения страны приходилось 300 студентов вузов. За счет бюджета обучалось 43% всех студентов. В 2017 году студентами стали 62 тыс. человек, из них 13% проживали в сельских населенных пунктах. Специалистами с высшим образованием в 2017 году стала 81 тыс. выпускников.-0-