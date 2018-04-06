В Беларуси на Пасху будут работать только дежурные отделения почты

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" опубликовала режим работы отделей почтовой связи 7 и 8 апреля, сообщает БЕЛТА.
7 апреля будут работать все отделения почтовой связи по установленному режиму, а на Пасху (8 апреля) будут работать только дежурные отделения.
О режиме работы отделений почтовой связи также можно узнать в саll-центре "Белпочты" по номеру 154.-0-
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