В Беларуси на вокзалах будут проводиться спецмониторинги въездного и внутреннего туризма

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на вокзалах будут проводиться специальные мониторинги въездного и внутреннего туризма. Это предусмотрено постановлением Министерства спорта и туризма №4 от 24 января 2018 года, которое сегодня официально опубликовано на
Если ранее такие мониторинги проходили в гостиницах, то теперь их будут проводить и на объектах транспортной инфраструктуры, на которых осуществляется отправка, прием пассажиров.
Подобные исследования проводятся для получения данных о количестве респондентов и объеме денежных средств, израсходованных ими в Беларуси. Участие в мониторинге добровольное и анонимное. Туристы самостоятельного заполняют специальные анкеты.
На вокзалах и других объектах, принимающих и отправляющих пассажиров, мониторинги будут проводить раз в год в течение пяти дней третьего месяца третьего квартала. В гостиницах - раз в квартал. Конкретные сроки исследований определяются Министерством спорта и туризма по согласованию с Министерством транспорта и коммуникаций, областными и Минским городским исполкомами, другими заинтересованными.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-
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