В Беларуси на вокзалах будут проводиться спецмониторинги въездного и внутреннего туризма

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на вокзалах будут проводиться специальные мониторинги въездного и внутреннего туризма. Это предусмотрено постановлением Министерства спорта и туризма №4 от 24 января 2018 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Если ранее такие мониторинги проходили в гостиницах, то теперь их будут проводить и на объектах транспортной инфраструктуры, на которых осуществляется отправка, прием пассажиров.

Подобные исследования проводятся для получения данных о количестве респондентов и объеме денежных средств, израсходованных ими в Беларуси. Участие в мониторинге добровольное и анонимное. Туристы самостоятельного заполняют специальные анкеты.

На вокзалах и других объектах, принимающих и отправляющих пассажиров, мониторинги будут проводить раз в год в течение пяти дней третьего месяца третьего квартала. В гостиницах - раз в квартал. Конкретные сроки исследований определяются Министерством спорта и туризма по согласованию с Министерством транспорта и коммуникаций, областными и Минским городским исполкомами, другими заинтересованными.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-