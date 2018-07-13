В Беларуси начался прием заявок по реализации экологических проектов на средства ГЭФ

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси начался прием заявок по реализации экологических проектов на средства Глобального экологического фонда (ГЭФ). Такая информация размещена на сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщает БЕЛТА.

С 1 июля начался седьмой финансовый период работы ГЭФ, который рассчитан на четыре года. До 2022 года планируется направить около $8,6 млн на реализацию экологических проектов в Беларуси. Тематика проектов будет сосредоточена в трех приоритетных для ГЭФ областях: изменение климата ($5,6 млн), деградация земель ($1 млн), биоразнообразие ($2 млн). На реализацию проектов по программе малых грантов ГЭФ в Беларуси будет направлено 10% от общей суммы.

Минприроды создало межведомственную рабочую группу по сотрудничеству с Глобальным экологическим фондом под председательством министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Худыка. Ее цель - формирование качественного портфеля проектных заявок, для реализации которых планируется привлечь средства ГЭФ во время его 7-го операционного цикла. Рабочая группа будет рассматривать и всесторонне оценивать проектные заявки на соответствие национальным приоритетам и международным обязательствам страны.

Проектные предложения принимаются до 10 августа по адресу: ул. Коллекторная 10, 220004, г. Минск, или электронной почте: icd@minpriroda.gov.by, с пометкой ГЭФ-7. Они должны быть направлены на решение экологических задач в приоритетных для ГЭФ областях. Проектные заявки будут рассмотрены на заседании рабочей группы.

Минприроды обращает внимание, что финансовая поддержка ГЭФ будет оказана получателям при выделении ими софинансирования в размере 75% от общего бюджета проекта.

С информацией о деятельности ГЭФ и правилами оформления проектных заявок можно ознакомиться на сайте фонда.-0-