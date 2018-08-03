В Беларуси начнет работу новый консультационный центр для помощи наркозависимым

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси начнет работу консультационный центр для помощи наркозависимым и их родственникам. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заместитель начальника первого управления главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Екатерина Шелегова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы прекрасно понимаем, что медицинская статистика, существующая ситуация все же далеки от идеала. Прежде всего это касается латентной наркомании и того, что нам необходимо применять более серьезные и совершенные методы лечения, оказания помощи этим лицам, - сказала Екатерина Шелегова. - Со стороны МВД предпринимаются определенные шаги. В прошлом году начали создание и в конце прошлого года начал работать в тестовом режиме информационный ресурс pomogut.by. Там содержится абсолютно вся информация о формах и методах лечения и реабилитации, которые существуют в Беларуси. Скоро мы запустим консультационный центр, проведем обучение представителей общественных организаций, которые непосредственно вовлечены в профилактику и реабилитацию наркозависимых".

Принимать звонки будут именно представители общественных организаций и профессиональные психологи - чтобы знать, куда перенаправить тех, кто тем или иным образом столкнулся с проблемой наркомании. Центр будет располагаться на базе комитета по труду и социальной защите Мингорисполкома. "Будет использоваться единый телефонный номер. К работе будут привлечены такие общественные организации, как "Центр здоровой молодежи", "Позитивное движение", "Феникс" и "Матери против наркотиков, - проинформировала Екатерина Шелегова. - Основа будет волонтерская. Но ответственным за колл-центр будет штатный психолог Центра поддержки семьи и детей. Сейчас мы рассматриваем круглосуточный режим работы, решаются технические вопросы".

Специалисты смогут ответить на любые вопросы, либо перенаправить к тому, кто компетентен. После запуска консультационного центра будет проводиться широкая информационная кампания, чтобы как можно больше людей узнали о нем.

Екатерина Шелегова рассказала и о планах развития сайта pomogut.by. "Такого, как у нас, нигде нет. Везде информация разрозненная. Мы же пошли по такому пути, чтобы собрать все имеющиеся данные о проблеме на одном ресурсе. Сайт работает в полную силу не так давно. Мы будем его продвигать, когда заработает консультационный центр. Потому что хотелось бы говорить уже о цельном продукте. Также сейчас находится в разработке ветка развития данной интернет-площадки - профилактика наркомании именно среди несовершеннолетних. Там будет и раздел, посвященный безопасности детей в интернете", - поделилась планами правоохранитель.

Она остановилась и на новых методах профилактики, которые могут быть применены в Беларуси. "Не так давно я принимала участие в конференции ОБСЕ по профилактике наркопотребления и отмечу эффективность исландской модели. Думаю, что нашему Министерству образования можно к ней обратиться. Ее главный вектор - вовлечение в профилактику возникновения зависимостей и даже девиантного поведения не только педагогов и правоохранителей, а всех членов общества, в первую очередь родителей. Все должно начинаться с семьи. Если имплементировать эту модель у нас, это тоже принесет свои плоды", - сказала Екатерина Шелегова.

По данным МВД, наркодилеры перешли с продажи психотропных веществ на поставки растительных наркотиков. С начала года на территории Беларуси было изъято более 700 кг гашиша, это примерно в 3,5 раза больше, чем за 6 месяцев 2017 года. Количество наркопреступлений при этом сократилось на 9,5%, на треть снизилось число таких преступлений с участием несовершеннолетних. Наметилась устойчивая тенденция снижения количества передозировок, в том числе с летальным исходом.

Врач-психиатр-нарколог организационно-методического консультативного отдела минского областного клинического центра "Психиатрия-наркология" Иван Коноразов подчеркнул, что профилактика - это та движущая сила, которая позволяет не только помогать, экономить время, но также способствует экономии ресурсов. Остановился он и на теме "легких" наркотиков. "Наркодилеры перешли на поставки гашиша и прочих растительных веществ. Продавцы используют такой фейк, как "легкие" наркотики. Якобы от того, что раз покуришь, ничего не будет. Но в этом и таится зло, - сказал медик. - Есть достаточно большое количество тех, кто имеет однократную или двукратную пробу потребления психоактивных веществ - именно "легких" наркотиков. И это та группа, с которой необходимо работать. Потому что есть люди с зависимостями, мы их лечим. На мой взгляд, основная задача - предупредить развитие хронического состояния у тех, кто только попробовал наркотики, а также предупредить сами пробы именно в молодежной среде".

Об оказании помощи с трудоустройством тем, кто прошел медицинскую реабилитацию, рассказала консультант управления политики занятости Минтруда и соцзащиты Жанна Щемелева. "Наша задача - помочь им найти себя в этой жизни. При необходимости мы содействуем не только в поиске работы, но и в обучении. Благодаря взаимодействию увеличилось количество людей, которые обращаются к нам за трудоустройством. Если за весь прошлый год обратились 26 человек, то за 6 месяцев этого года - 35, из них уже получили работу 13", - сообщила представитель Минтруда.-0-