В Беларуси начнет работу новый консультационный центр для помощи наркозависимым

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
3 августа 2018, Пт
+29°C
Малооблачно EUR 2.3316
USD 2.0136
RUB 3.1754
Главное
Лукашенко требует усилить технологическую и кадровую дисциплину во время уборочной
Президент
Белорусские аграрии намолотили более 3 млн т зерна
Экономика
Налоговый кодекс: что изменится с 2019 года
Экономика
Железная удача: Виктор Гавриловец из Гомеля выиграл квартиру в Минске!
Общество
Руководители госорганов проведут в августе прямые телефонные линии
Общество
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Пропавший в Стародорожском районе парень найден мертвым
15:48 Происшествия
В Гомельской области выявлены нарушения при рассмотрениях обращений граждан и юрлиц
15:38 Регионы
Испания создаст единое командование для координации миграционных потоков на границе
15:35 В мире
Первый зампредседателя правления Белкоопсоюза приговорен к 7 годам лишения свободы
15:33 Происшествия
Большинство хулиганств в Гродненской области связано с повреждением имущества
15:28 Регионы
Разработана концепция Кодекса об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
15:21 Экономика
В Витебской области продумали план спасения неплатежеспособных хозяйств
15:16 Президент
Лукашенко поздравил Эммерсона Мнангагву с избранием на должность Президента Зимбабве
15:12 Президент
Витебский "Энергокомплект" запустил линию по производству силовых кабелей
15:10 Регионы
Турция и США настроены на конструктивный диалог
15:09 В мире
Два пилотных проекта по внедрению BIM-технологий в строительстве реализуются в Беларуси
15:03 Экономика
Орел-могильник зарегистрирован в Беловежской пуще
14:44 Общество
Китай и США договорились решать противоречия путем переговоров
14:44 В мире
Старшеклассники смогут проходить профподготовку в ссузах и вузах
14:40 Общество
Посольство отслеживает ситуацию с гибелью двух белорусов в ДТП в Калужской области
14:37 Общество
Хищения на предприятиях Гомельской области зачастую происходят из-за ненадлежащей охраны
14:16 Происшествия
Белорусы Илья Шиманович и Никита Цмыг вышли в полуфинал ЧЕ по плаванию
14:15 Спорт
Конкурс среди СМИ на лучшее освещение уборочной кампании пройдет по 7 номинациям
13:58 Общество
Мирный и Освальд проиграли в четвертьфинале теннисного турнира в Австрии
13:56 Спорт
В Афганистане в результате теракта в мечети погибли не менее 15 человек
13:52 В мире
Все новости
Темы
Уборочная кампания Уборочная кампания
Рабочие поездки Президента Рабочие поездки Президента
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Детское "Евровидение-2018" Детское "Евровидение-2018"
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В Беларуси начнет работу новый консультационный центр для помощи наркозависимым

Общество 03.08.2018 | 13:47
Фото из архива
Фото из архива

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси начнет работу консультационный центр для помощи наркозависимым и их родственникам. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заместитель начальника первого управления главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Екатерина Шелегова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы прекрасно понимаем, что медицинская статистика, существующая ситуация все же далеки от идеала. Прежде всего это касается латентной наркомании и того, что нам необходимо применять более серьезные и совершенные методы лечения, оказания помощи этим лицам, - сказала Екатерина Шелегова. - Со стороны МВД предпринимаются определенные шаги. В прошлом году начали создание и в конце прошлого года начал работать в тестовом режиме информационный ресурс pomogut.by. Там содержится абсолютно вся информация о формах и методах лечения и реабилитации, которые существуют в Беларуси. Скоро мы запустим консультационный центр, проведем обучение представителей общественных организаций, которые непосредственно вовлечены в профилактику и реабилитацию наркозависимых".

Принимать звонки будут именно представители общественных организаций и профессиональные психологи - чтобы знать, куда перенаправить тех, кто тем или иным образом столкнулся с проблемой наркомании. Центр будет располагаться на базе комитета по труду и социальной защите Мингорисполкома. "Будет использоваться единый телефонный номер. К работе будут привлечены такие общественные организации, как "Центр здоровой молодежи", "Позитивное движение", "Феникс" и "Матери против наркотиков, - проинформировала Екатерина Шелегова. - Основа будет волонтерская. Но ответственным за колл-центр будет штатный психолог Центра поддержки семьи и детей. Сейчас мы рассматриваем круглосуточный режим работы, решаются технические вопросы".

Специалисты смогут ответить на любые вопросы, либо перенаправить к тому, кто компетентен. После запуска консультационного центра будет проводиться широкая информационная кампания, чтобы как можно больше людей узнали о нем.

Екатерина Шелегова рассказала и о планах развития сайта pomogut.by. "Такого, как у нас, нигде нет. Везде информация разрозненная. Мы же пошли по такому пути, чтобы собрать все имеющиеся данные о проблеме на одном ресурсе. Сайт работает в полную силу не так давно. Мы будем его продвигать, когда заработает консультационный центр. Потому что хотелось бы говорить уже о цельном продукте. Также сейчас находится в разработке ветка развития данной интернет-площадки - профилактика наркомании именно среди несовершеннолетних. Там будет и раздел, посвященный безопасности детей в интернете", - поделилась планами правоохранитель.

Она остановилась и на новых методах профилактики, которые могут быть применены в Беларуси. "Не так давно я принимала участие в конференции ОБСЕ по профилактике наркопотребления и отмечу эффективность исландской модели. Думаю, что нашему Министерству образования можно к ней обратиться. Ее главный вектор - вовлечение в профилактику возникновения зависимостей и даже девиантного поведения не только педагогов и правоохранителей, а всех членов общества, в первую очередь родителей. Все должно начинаться с семьи. Если имплементировать эту модель у нас, это тоже принесет свои плоды", - сказала Екатерина Шелегова.

По данным МВД, наркодилеры перешли с продажи психотропных веществ на поставки растительных наркотиков. С начала года на территории Беларуси было изъято более 700 кг гашиша, это примерно в 3,5 раза больше, чем за 6 месяцев 2017 года. Количество наркопреступлений при этом сократилось на 9,5%, на треть снизилось число таких преступлений с участием несовершеннолетних. Наметилась устойчивая тенденция снижения количества передозировок, в том числе с летальным исходом.

Врач-психиатр-нарколог организационно-методического консультативного отдела минского областного клинического центра "Психиатрия-наркология" Иван Коноразов подчеркнул, что профилактика - это та движущая сила, которая позволяет не только помогать, экономить время, но также способствует экономии ресурсов. Остановился он и на теме "легких" наркотиков. "Наркодилеры перешли на поставки гашиша и прочих растительных веществ. Продавцы используют такой фейк, как "легкие" наркотики. Якобы от того, что раз покуришь, ничего не будет. Но в этом и таится зло, - сказал медик. - Есть достаточно большое количество тех, кто имеет однократную или двукратную пробу потребления психоактивных веществ - именно "легких" наркотиков. И это та группа, с которой необходимо работать. Потому что есть люди с зависимостями, мы их лечим. На мой взгляд, основная задача - предупредить развитие хронического состояния у тех, кто только попробовал наркотики, а также предупредить сами пробы именно в молодежной среде".

Об оказании помощи с трудоустройством тем, кто прошел медицинскую реабилитацию, рассказала консультант управления политики занятости Минтруда и соцзащиты Жанна Щемелева. "Наша задача - помочь им найти себя в этой жизни. При необходимости мы содействуем не только в поиске работы, но и в обучении. Благодаря взаимодействию увеличилось количество людей, которые обращаются к нам за трудоустройством. Если за весь прошлый год обратились 26 человек, то за 6 месяцев этого года - 35, из них уже получили работу 13", - сообщила представитель Минтруда.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Беларусь, МВД, наркотики
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3316 BYN 2.324 BYN 2.333 BYN
USD
2.0136 BYN 2.008 BYN 2.015 BYN
RUB
3.1754 BYN 3.16 BYN 3.175 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

На МКАД произошел провал проезжей части
Все видео

Фотоновости

Бесконтактные троллейбусы выехали на маршруты Витебска
Все фото

Инфографика

Отдых без вреда природе Отдыхая на природе, соблюдайте эти несложные правила.
Вся инфографика
Президент
Лукашенко: Витебской области пора подниматься за счет собственных ресурсов
В Витебской области продумали план спасения неплатежеспособных хозяйств
Лукашенко поздравил Эммерсона Мнангагву с избранием на должность Президента Зимбабве
Политика
Фото из архива Беларусь и Франция проведут осенью в Минске совместный бизнес-форум
Беларусь и Чехия подтвердили готовность к дальнейшей активизации политического диалога
МИД: Беларусь конструктивно сотрудничает с Ираном, но бартерного проекта по нефти в работе нет
Экономика
Фото из архива Белорусские аграрии намолотили более 3 млн т зерна
Разработана концепция Кодекса об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
Два пилотных проекта по внедрению BIM-технологий в строительстве реализуются в Беларуси
Происшествия
Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома Под Вороново перевернулся и сгорел автомобиль
Пропавший в Стародорожском районе парень найден мертвым
Первый зампредседателя правления Белкоопсоюза приговорен к 7 годам лишения свободы
Регионы
РЕПОРТАЖ: Лисички от Br7 за кг, черника от Br5 - легко ли заработать на грибах и ягодах
Куда пойти в выходные: два праздника национальных культур, фитнес на крыше и "Рыцарский фест"
В Гомельской области выявлены нарушения при рассмотрениях обращений граждан и юрлиц
Спорт
Фото ФК "Динамо-Минск" Футболисты минского "Динамо" разгромили словацкий ДАК и вышли в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы
Белорусы Илья Шиманович и Никита Цмыг вышли в полуфинал ЧЕ по плаванию
Мирный и Освальд проиграли в четвертьфинале теннисного турнира в Австрии
Технологии
ЭКСКЛЮЗИВ: Как создавалась карта Минска для игры World of Tanks
В Китае полицейские дроны следят за соблюдением ПДД
Mercedes испытывает новый электрокар
Культура
Фото из архива В Беларуси на детском "Евровидение-2018" выступят представители 20 стран
Новая книга "Арганы Беларусі" представляет многовековую историю инструмента
Выставка Виктора Альшевского "Точка отсчета" откроется 7 сентября в НХМ
В мире
Фото Mir24.tv Число погибших при пожаре в Сочи увеличилось до 10
Испания создаст единое командование для координации миграционных потоков на границе
Турция и США настроены на конструктивный диалог
Калейдоскоп
Фото Reuters Засуха в Австралии с высоты птичьего полета
Тату-модель Zombie Boy покончил с собой
Британские ученые определили происхождение строителей Стоунхенджа
Газета 7 дней
Предвестник Великой Победы
ТРИ «С»: силач, самогон и самосвал
Докопаться до истины
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Потенциал сотрудничества
Сергей ЧИЖИК. Равные среди равных
Дзмітрый ЯЦЭВІЧ. Бясцэнны скарб беларускага народа
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия