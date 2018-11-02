В Беларуси наличие автостраховки можно проверить онлайн

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси появилась возможность проверить онлайн наличие действующего договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Соответствующий сервис появился на сайте Белорусского бюро по транспортному страхованию, сообщает БЕЛТА.

Проверить действие полиса можно, указав в приложении регистрационный знак транспортного средства. Пользователю предоставят информацию, в частности, о страховщике, марке транспортного средства, сроке действия договора.

Уточняется, что сведения носят справочный характер и не могут быть использованы для подтверждения фактов, имеющих юридическое значение.-0-