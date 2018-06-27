В Беларуси необходимо развивать стрелковый спорт - Шуневич

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси необходимо развивать стрелковый спорт, заявил министр внутренних дел Игорь Шуневич на открытии Международного турнира по компакт-спортингу среди государственных органов, входящих в систему обеспечения национальной безопасности, на призы Президента, передает корреспондент БЕЛТА.

"Стрелковую культуру в нашей стране необходимо развивать, в том числе за счет проведения соревнований, ввода в строй новых объектов. К примеру, созданный для этого вида спорта полигон, где проводятся сегодня соревнования, соответствует всем международным стандартам", - сказал Игорь Шуневич.

Увлечение компакт-спортингом в Беларуси становится все более популярным. По словам министра, такая положительная динамика не может не радовать. Этот вид спорта позволяет снять стресс, психологические напряжение. Вместе с тем он требует от стрелка высочайшей концентрации и внутренней организации. Кроме психологической подготовки, здесь нужна хорошая физическая форма. Стрельба по летящим мишеням на несколько порядков динамичнее, зрелищнее и интереснее традиционных дисциплин стрелкового спорта. Она укрепляет здоровье, мышцы и развивает глазомер.

"Для сотрудников силовых структур, чья профессиональная деятельность непосредственно связана с применением оружия, это хорошая возможность пообщаться с коллегами, продемонстрировать свое мастерство и просто получить заряд бодрости. Участие в подобных соревнованиях дает возможность проявить целеустремленность, волю к победе, настойчивость - качества, которые в нашей профессиональной сфере особенно востребованы", - отметил Игорь Шуневич.

В общении с журналистами министр выразил уверенность, что эти соревнования станут знаковым событием в спортивной жизни страны. "Мы хотим, чтобы турнир стал ежегодным, традиционным, посвященным Дню Независимости нашего государства. Убежден, что это станет хорошей традицией, которая направлена на популяризацию стрелкового спорта, здорового образа жизни", - добавил он.

В этом году соревнования получили статус международных. Принять участие в них откликнулись представители некоторых иностранных силовых ведомств. Специальным гостем стала команда Объединенных Арабских Эмиратов. В качестве наблюдателей присутствуют представители Казахстана, России, Китая.

Руководитель делегации ОАЭ начальник управления кадров Министерства внутренних дел бригадный генерал Халифа Мухаммад Аль-Марри отметил, что для него большая честь посетить это мероприятие, которое проводится в дружественной Беларуси. Компакт-спортинг популярен во всем мире, и ОАЭ всегда уделяют огромное внимание этому виду спорта, стараются участвовать во всех турнирах и соревнованиях.

Турнир продлится до 28 июня. Попробовать силы в этом виде спорта решили команды Генпрокуратуры, МВД, Минобороны, МЧС, Службы безопасности Президента, КГБ, Госпогранкомитета, Следственного комитета, Госкомитета судебных экспертиз и др.

Компакт-спортинг - одна из самых зрелищных дисциплин стендовой стрельбы, наиболее близкая к классической охоте. Этот вид спорта включен в программу II Европейских игр, которые пройдут в Беларуси.-0-