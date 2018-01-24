В Беларуси необходимо ввести обучение управляющих совместными домовладениями - эксперт

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси необходимо ввести обучение управляющих совместными домовладениями. Такое мнение высказал исполнительный директор, член правления Международной ассоциации менеджмента недвижимости Геннадий Каленов во время круглого стола газеты "7 дней" "Быть собственником - стать хозяином".

"Содержание собственности - процесс, требующий не только времени, но и знаний, денежных средств. Профессиональный управляющий - это человек, который может привлечь внимание собственников квартир к проблемам и устанавливать приоритеты в последовательности выполнения работ, грамотно оценивая расходы на содержание жилого дома с платежеспособностью жильцов, - отметил он. - К большому сожалению, в Беларуси до сих пор не начато обучение управляющих недвижимостью совместного домовладения в колледжах, а проводятся лишь кратковременные занятия руководителей ТС и ЖСПК, что очень часто сказывается на качестве принимаемых решений".

Опыт показывает, что основой качественного управления жилыми домами в течение продолжительного времени является взаимное доверие информированного собственника квартиры и профессионального управляющего, подчеркнул Геннадий Каленов.

По словам председателя одного из минских коллегиальных органов территориального общественного самоуправления (КОТОС-59) Владимира Устиновича, товарищество собственников - лишь инструмент, который в неумелых руках бесполезен, а зачастую даже вреден. Поэтому есть многочисленные примеры как образцового управления товариществами собственников, так и отрицательного.

"Если среди собственников есть понимание, что от профессионального управления зависит не только сохранность их недвижимости, но и среда обитания, их настроение, результат будет всегда налицо, - убежден он. - И при этом затраты на содержание общего имущества не обязательно будут выше, чем при управлении уполномоченным лицом. А если даже затраты и возрастут, но чистоты и порядка станет больше, собственники квартир все равно останутся в выигрыше, так как рыночная стоимость их жилья станет намного выше". -0-