В Беларуси необходимо выработать систему защиты жертв педофилов в ходе уголовного процесса - мнение

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси необходимо выработать и закрепить законодательно систему защиты несовершеннолетних жертв сексуального насилия во время уголовного процесса. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА руководитель программы "Ла Страда Беларусь" МОО "Гендерные перспективы" Елена Нестерук.

"Беларусь присоединилась к Конвенции Совета Европы "О противодействии торговле людьми", и в этом году мы получили рекомендации от группы экспертов, которые мониторят, как страна выполняет положения этой конвенции. Часть рекомендаций касается работы с детьми, ставшими жертвами сексуального насилия. Случается, что ребенка при расследовании опрашивают не единожды, что может привести к повторной виктимизации, психическому травмированию. В государстве должна быть выработана система, при которой опрос проводится профессионалами, записывается, и эти показания могут быть представлены в суде без физического присутствия самого несовершеннолетнего", - обратила внимание Елена Нестерук.

В республике функционируют 19 специальных комнат опроса несовершеннолетних, пострадавших от сексуального насилия либо в отношении которых было совершено покушение подобного рода. Такая форма значительно помогает правоохранителям в работе. "Но законодательно не закреплена обязанность опрашивать ребенка именно в этой комнате. По нашему мнению, это нужно сделать, как и закрепить принятие таких показаний в суде, чтобы защитить психику ребенка. Сегодня мы имеем возможность обсудить, как внедрить такую систему, исходя из национальных интересов", - сказала Елена Нестерук.

По ее мнению, важно также консолидировать усилия государства и общества и выработать систему оказания помощи несовершеннолетним жертвам. "Есть много исследований, которые показывают, что если ребенок, подвергшийся сексуальному насилию, не получает необходимую помощь, в его дальнейшей жизни это имеет серьезные последствия: подверженность суицидам, большое количество психических расстройств, вовлечение в проституцию. В биографии педофилов нередко имеют место факты сексуального насилия в отношении них самих в детские годы", - отметила собеседница.

Сегодня в Минске проходит международная конференция "Противодействие торговле детьми и сексуальной эксплуатации детей: опыт Беларуси и зарубежных стран" с участием представителей Генеральной прокуратуры, МВД, Следственного комитета, министерств образования и здравоохранения, иностранных дел Беларуси, а также международных и общественных организаций, экспертов из Эстонии, Молдовы, Украины. Мероприятие организовано МОО "Гендерные перспективы" по проекту международной технической помощи "Государственно-общественное партнерство по выполнению международных обязательств Республики Беларусь в сфере противодействия торговле людьми и защиты прав женщин" при поддержке Министерства иностранных дел и по делам Содружества Наций Великобритании.-0-