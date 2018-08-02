2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси объявлен конкурс экологических инициатив. Такая информация размещена на сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщает БЕЛТА.

Инициативы должны способствовать повышению рабочего потенциала белорусских организаций в экологических вопросах, расширению практики ведения экологически устойчивой деятельности. Цель конкурса - поддержка конкретных мероприятий по охране окружающей среды и устойчивому развитию.

Инициатива, претендующая на получение финансирования, должна соответствовать по меньшей мере одному из приоритетных направлений. К ним относятся рациональное использование природных ресурсов и реализация мероприятий, улучшающих качество окружающей среды, экологический туризм, сохранение биологического разнообразия и устойчивое использование биологических ресурсов и земель, управление отходами, улучшение качества атмосферного воздуха, расширение использования возобновляемых источников энергии и энергоэффективность, развитие экологического образования.

На конкурс будут приниматься заявки только от официально зарегистрированных организаций. Инициатива может реализовываться как одной организацией, так и на условиях партнерства. Одна организация может подать неограниченное количество заявок, но профинансировано может быть не более одной инициативы.

Сумма финансирования, запрашиваемая на одну экологическую инициативу, может составлять от 50 тыс. евро до 100 тыс. евро включительно в долларовом эквиваленте по курсу ПРООН на дату составления заявки. Длительность реализации инициативы - до 18 месяцев. Планируется, что на финансирование экологических инициатив будет направлено не более 1 млн евро.

Заявки принимаются до 31 октября. По вопросам проведения конкурса можно обращаться к тематическому координатору проекта Петру Сачеку по телефону +375 17 360 29 12 или по электронной почте: Piotr.Sachek@undp.org. С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Минприроды.

Конкурс экологических инициатив проводится по проекту "Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне", финансируемому Европейским союзом и реализуемому Программой развития ООН в Беларуси в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. Проект направлен на эффективное и инклюзивное управление окружающей средой на местном уровне, мониторинг экологических рисков, обмен экологической информацией, в том числе в области качества атмосферного воздуха.-0-