4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси обновили перечень основных лекарственных средств, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

Основные лекарственные средства излагаются в виде отдельных таблиц. Изменения коснулись пяти из них. Так, в таблицу, где указаны основные лекарственные средства, применяемые для оказания медпомощи всем категориям пациентов, имеющим право на льготное, в том числе бесплатное обеспечение лекарствами, включено 39 новых препаратов, 21 из них производятся и (или) фасуются в Беларуси.

Новая редакция перечня пополнилась, в частности, такими наименованиями, как Адеметионин (при циррозе печени), Дальтепарин, Эноксапарин, Надропарин, Бемипарин, Дабигатрана этексилат (по решению врачебного косилиума), Бозентан (в детской практике по решению врачебного консилиума), Ницерголин, Бетаксолол, Кандесартан. Вместе с тем исключены 27 лекарств.

Обновленный перечень размещен на сайте Минздрава.

Основные лекарственные средства - препараты, которые удовлетворяют нужды большинства населения, они должны быть доступны в необходимом количестве, в соответствующей дозе и форме, а также по цене.-0-