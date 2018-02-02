В Беларуси обновили перечни заболеваний, при которых нельзя быть усыновителями и опекунами

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси обновлены перечни заболеваний, при наличии которых нельзя быть усыновителями, приемными родителями, родителями-воспитателями, опекунами и попечителями. Это предусмотрено постановлением Министерства здравоохранения №108 от 15 декабря 2017 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный центр правовой информации.

Усыновителями, приемными родителями, родителями-воспитателями детского дома семейного типа, детской деревни (городка) нельзя быть при наличии инфекционных и паразитарных болезней (болезни в 3-4-й клинической стадии, вызванные ВИЧ; сифилис - до окончания лечения); туберкулеза вне зависимости от локализации (до снятия с диспансерного учета); злокачественных новообразованиях всех локализаций (в течение 5 лет от наступления ремиссии).

В перечень также включены болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ; психические расстройства и расстройства поведения (шизофрения, умственная отсталость и др.); болезни нервной системы (эпилепсия с эпиприпадками средней частоты и частыми и др.). Также речь идет о некоторых болезнях глаза и его придаточного аппарата; тугоухости 3-4-й степени на лучше слышащем ухе, не корригируемой слуховым аппаратом или кохлеарным имплантом; болезнях системы кровообращения (резистентная артериальная гипертензия 3-й степени и др); болезнях органов дыхания (озена и др.); циррозе печени любой этиологии и др.

Нельзя быть усыновителем при наличии болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, системных поражениях соединительной ткани, врожденных аномалиях и деформации костно-мышечной системы, последствий травм и других воздействий внешних причин - с выраженными и (или) резко выраженными нарушениями функций.

Что касается перечня заболеваний, при наличии которых нельзя быть опекунами и попечителями, то он практически идентичен предыдущему перечню. Однако в него не вошли перечисленные выше болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани.

Постановление вступает в силу через 15 дней после его официального опубликования.-0-