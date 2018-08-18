18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ограничено купание в 31 зоне отдыха, запрещено в 11, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Ограничено купание детей на 11 зонах рекреации. В Брестской области это зоны отдыха на озере Меднянское в деревне Медно, на озере Рогознянское в поселке Берестье Брестского района, на озере в Хмелево Жабинковского района, на пляже "Восток" по правому берегу реки Мухавец в Бресте, а также на пляжах санатория "Надзея" в Жабинковском районе и озера Визжар в Жабинке, на реке Щара возле деревни Дарево Ляховичского района, в зоне отдыха "Красный двор" и пляже "Центральный" в Бресте. Ограничения касаются пляжа "Волотовской" в Гомеле и места массового отдыха на водохранилище "Рудня" в Слуцком районе.

Купание детей и взрослых ограничено в 20 зонах рекреации. Это пляж по улице Октябрьской революции в Бресте. В Гомельской области - пляжи "Каскад-1", "Каскад-2", "Центральный", "Прудковский", "Роповский", "Новобелицкий", "Западный", "Любенский". В Могилевской области в списке Гребеневское водохранилище в Могилеве, пляжи на Днепре в Могилеве и у деревни Полыковичи Могилевского района, пруд в деревне Вильчицы Могилевского района и городской пляж на правобережье Днепра в Шклове. В Гродненской области ограничение установлено на озере в Щучине. В Минске в списке пляжи №5, №6, №7, №8 водохранилища Дрозды, в Минской области - место массового отдыха на реке Случь в Слуцке.

Запрещено купание на пляже городского парка Жабинки, на Припяти в Наровле, реке Ослик вблизи базы отдыха "Глухариный ток" Белыничского района, участке акватории реки Ольса по улице Кривоноса в Кличеве, пляжах №1, №8, №9 Заславского водохранилища, №2 водохранилища Дрозды, №1 Комсомольского озера в Минске, №2 Цнянского водохранилища и городского пляжа на реке Титовка в Пуховичском районе.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы с 10 по 16 августа обследовали 393 зоны рекреации. На 66 из них установлены нарушения санитарных норм, правил и гигиенических нормативов касательно содержания территории, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, кабинок для переодевания (раздевалок), общественных туалетов. Выдано 49 рекомендаций об устранении выявленных недостатков, направлено 15 писем в местные исполнительные органы, 17 - в ведомства. Проведены лабораторные исследования 852 проб воды, 74 из них не соответствовали установленным гигиеническим нормативам.-0-