8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ограничено купание в 36 зонах отдыха, запрещено - в четырех, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Купание детей ограничено в 17 зонах рекреации. В Брестской области это зоны отдыха на озере Меднянское в деревне Медно, на озере Рогознянское в поселке Берестье Брестского района, пляжи на озере в деревне Хмелево Жабинковского района, по улице Октябрьской революции (Гребной канал) в Бресте. В Гомельской области в списке пляжи "Центральный", "Каскад-2", "Волотовской", "Прудковский" в Центральном районе и "Западный" в Советском районе Гомеля, а также пляж в Комарине Брагинского района. Ограничения коснулись и озер Гродненской области: в деревне Ошурки Щучинского района и Кань-Белое в Гродненском районе. В Минске это пляжи № 2, 4 водохранилища "Заславское", № 1 водохранилища "Комсомольское озеро", а в Минской области - водохранилище "Рудня" Слуцкого района, река Случь в районе 11-го городка на улице Социалистическая в Слуцке.

Ограничено купание детей и взрослых в 19 зонах рекреации. В Брестской области это пляжи "Центральный" в Бресте, на правом и левом берегах реки Мухавец, в деревне Поречье на реке Ясельда, КУП "ДРОЦ "Свитанок" на водохранилище Погост в деревне Вяз в Пинском районе, ОАО "Рыбхоз Полесье" на том же водохранилище. В Гомельской области - пляж "Каскад -1" в Центральном районе Гомеля, в Гродненской области - озеро в Щучине. Ограничено купание и на пляжах в Минске: № 1, 3, 6 водохранилища "Заславское", № 2, 5, 6, 7, 8 водохранилища "Дрозды". В Могилевской области в списке Гребеневское водохранилище, пляж на Днепре в Могилеве и у деревни Полыковичи, пруд в деревне Вильчицы Могилевского района.

Купание запрещено в 4 зонах рекреации. Это касается пляжей городского парка в Жабинке, № 5, 8, 9 водохранилища "Заславское" в Минске.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы с 28 июня по 5 июля обследовали 364 зоны рекреации. На 41 (11,2%) из них установлены нарушения санитарных норм, правил и гигиенических нормативов касательно содержания территории, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, кабинок для переодевания (раздевалок), общественных туалетов.

Выдано 42 рекомендации об устранении выявленных недостатков, направлено 24 письма в местные исполнительные органы, 18 - в ведомства. Проведены лабораторные исследования более 1 тыс. проб воды, 91 из них не соответствовала установленным гигиеническим нормативам.-0-