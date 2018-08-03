3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ограничено купание в 46 зонах отдыха, запрещено в девяти, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Ограничено купание детей в 25 зонах рекреации. В Брестской области это зоны отдыха на озере Меднянское в деревне Медно и на озере Рогознянское в поселке Берестье Брестского района, по улице Октябрьской революции (Гребной канал) и "Восток" в Бресте (правый берег Мухавца, в районе Гузнянского моста), на реке Щара в деревне Дарево Ляховичского района, пляж на озере в деревне Хмелево, на озере Визжар в Жабинке, пляж санатория "Надзея" в Жабинковском районе. В Гомельской области в списке пляжи "Волотовской" в Центральном, "Западный" и "Любенский" в Советском районе Гомеля. В Минске - пляжи № 2, 3, 4, 5, 6 Заславского водохранилища, №3, 4 водохранилища "Криница". В Минской области ограничения касаются места массового отдыха на водохранилище Рудня Слуцкого района, водоема по улице Неманской в Узде, мест купания на реке Уздянка по улице Интернациональной в Узде, на Немане по улице Школьной в агрогородке Могильно, на реке Уса санатория "Подъельники" Узденского района. В Могилевской области - пляжей №1 "Центральный" и санатория им. В.И.Ленина в Бобруйске.

Купание детей и взрослых ограничено в 21 зоне рекреации. В Брестской области это пляжи "Центральный" в Бресте (правый и левый берег Мухавца), в Гродненской области - озера в Щучине и деревне Ошурки Щучинского района. В Гомельской области в списке пляжи "Каскад-1", "Центральный", "Прудковский", "Каскад-2" в Центральном районе, "Роповский" в Советском и "Новобелицкий" в Новобелицком районе Гомеля. В Могилевской области это касается Гребеневского водохранилища в Могилеве, пляжей на Днепре в Могилеве и у деревни Полыковичи Могилевского района, пруда в деревне Вильчицы Могилевского района и городского пляжа на правобережье Днепра в Шклове. В Минске в списке пляжи № 5, 6, 7, 8 водохранилища Дрозды, в Минской области - пляж Солигорского водохранилища, место массового отдыха на реке Случь в районе 11-го городка улицы Социалистическая в Слуцке.

Запрещено купание на пляже городского парка Жабинки, на Припяти в Наровле, реке Ослик вблизи базы отдыха "Глухариный ток" Белыничского района, участке акватории реки Ольса по улице Кривоноса в Кличеве, пляжах №1, 8, 9 Заславского водохранилища, №2 водохранилища Дрозды, №1 Комсомольского озера в Минске.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы с 26 июля по 2 августа обследовали 349 зон рекреации. На 91 из них установлены нарушения санитарных норм, правил и гигиенических нормативов касательно содержания территории, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, кабинок для переодевания (раздевалок), общественных туалетов. Выдано 43 рекомендации об устранении выявленных недостатков, направлено 21 письмо в местные исполнительные органы, 18 - в ведомства. Проведены лабораторные исследования 782 проб воды, 66 из них не соответствовали установленным гигиеническим нормативам.-0-