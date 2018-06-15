15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ограничено купание в водоемах 24 зон отдыха, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Купание детей ограничено на 17 зонах рекреации. В Брестской области в список попали пляжи "Центральный" на левом берегу реки Мухавец в Бресте, на озере Меднянское в деревне Медно Брестского района, на озере в деревне Хмелево, а также пляж санатория "Надзея" на реке Мухавец в Жабинковском районе. Ограничения коснулись зоны рекреации на озере Рогознянское в поселке Берестье в Брестском районе.

В Гомельской области купание ограничено на шести пляжах: "Каскад-1", "Каскад-2", "Волотовской", "Прудковский" в Центральном районе Гомеля, "Западный" в Советском районе Гомеля, а также пляже парка культуры и отдыха в Калинковичах. В Могилевской области это Печерское озеро в Могилеве. В Гродненской области в списке озеро Кань-Белое и пруд деревни Луцковляны в Гродненском районе, озеро в деревне Ошурки Щучинского района. В Минске купание ограничено на пляжах №6 водохранилища "Заславское" и №2 водохранилища "Дрозды".

Купание детей и взрослых ограничено на 7 зонах рекреации. Это пляж "Центральный" на правом берегу реки Мухавец в Бресте, на Днепре в Могилеве, у деревни Полыковичи Могилевского района, пруд деревни Вильчицы Могилевского района, озеро в Щучине. В Минске это пляжи №5 и №8 водохранилища "Дрозды".

Кроме того, запрещено купание на одной зоне рекреации: пляже городского парка Жабинки.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы с 8 по 14 июня провели обследования 394 зон рекреации. На 67 (17%) из них установлены нарушения санитарных норм, правил и гигиенических нормативов касательно содержания территории, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, кабинок для переодевания (раздевалок), общественных туалетов.

По результатам оценки зон рекреации выдано 49 рекомендаций об устранении выявленных недостатков, направлено 32 письма в местные исполнительные органы, 29 - в ведомства. Проведены лабораторные исследования 1052 проб воды, 76 из них не соответствовали установленным гигиеническим нормативам.-0-