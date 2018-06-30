30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ограничено купание в водоемах 35 зон отдыха, запрещено - на трех, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Купание детей ограничено на 17 зонах рекреации. В Брестской области это зоны отдыха на озере Меднянское в деревне Медно и на озере Рогознянское в поселке Берестье Брестского района, пляж на озере в деревне Хмелево Жабинковского района, а также пляж зоны отдыха по улице Октябрьской революции (Гребной канал) в Бресте. В Гомельской области в список попали пляжи "Центральный", "Каскад-2", "Волотовской", "Прудковский" в Центральном районе, "Любенский", "Западный", "Роповский" в Советском районе Гомеля, пляжи парка культуры и отдыха в Калинковичах и в населенном пункте Комарин Брагинского района. В Гродненской области ограничения коснулись озера в деревне Ошурки Щучинского района и пруда в деревне Луцковляны Гродненского района. В Минске это пляж №3 водохранилища Заславское, а Минской области - место массового отдыха "Река Случь в районе 11-го городка на улице Социалистическая в Слуцке".

Ограничено купание детей и взрослых на 18 зонах рекреации. В Брестской области это пляжи "Центральный" на правом и левом берегах реки Мухавец в Бресте. На реке Ясельда - пляж в деревне Поречье Пинского района. Ограничения коснулись также водохранилища Погост в деревне Вяз: пляжи КУП "ДРОЦ "Свитанок" и ОАО "Рыбхоз Полесье" в Пинском районе. Это касается и пляжа "Каскад-1" в Центральном районе Гомеля, и озера в Щучине. В Могилевской области в списке Гребеневское водохранилище, пляжи на Днепре в Могилеве и у деревни Полыковичи, пруд в деревне Вильчицы Могилевского района. В Минске - это пляжи №1, 6 водохранилища Заславское и №2, 5, 6, 7, 8 водохранилища Дрозды.

Запрещено купание на пляже городского парка в Жабинке, пляжах № 8, 9 водохранилища Заславское в Минске.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы с 22 по 28 июня провели обследования 375 зон рекреации. На 48 (12,8%) из них установлены нарушения санитарных норм, правил и гигиенических нормативов касательно содержания территории, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, кабинок для переодевания (раздевалок), общественных туалетов.

Выдано 45 рекомендаций об устранении выявленных недостатков, направлено 21 письмо в местные исполнительные органы, 27 - в ведомства. Проведены лабораторные исследования 815 проб воды, 49 из них не соответствовали установленным гигиеническим нормативам.-0-