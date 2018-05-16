В Беларуси около 377 тыс. детей пройдут оздоровление в лагерях летом

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 377 тыс. детей пройдут оздоровление в лагерях этим летом, сообщила журналистам консультант главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Лариса Емельянчик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Выделенные из бюджета средства позволят оздоровить в эту летнюю кампанию 377 тыс. детей. Это прогноз, возможно, их будет и больше", - сказала Лариса Емельянчик. Предполагается, что 220 тыс. детей будут оздоравливаться в лагерях с дневным пребыванием, 157 тыс. - с круглосуточным пребыванием.

Особое внимание уделяется социально незащищенным категориям. В этом году планируется оздоровить 13 тыс. детей-сирот, около 4,5 тыс. детей-инвалидов. Активно используются возможности организации инклюзивных смен в загородных лагерях. "Это позволяет адаптировать особенных детей, а у здоровых - формировать милосердие, сострадание и потребность в благотворительности", - добавила консультант главного управления.

Планируется, что во время летней оздоровительной кампании будут работать почти 1,6 тыс. лагерей с круглосуточным пребыванием и почти 4,3 тыс. - с дневным.

По словам Ларисы Емельянчик, отдых в загородных лагерях более эффективен в плане оздоровления. Но дневные лагеря из-за более низкой стоимости путевок также пользуются популярностью. Более того, в 2017 году желающих попасть в дневные лагеря было даже больше, чем те могли принять. Министерство образования придерживается позиции: дневные лагеря должны открываться под реальную потребность в оздоровлении детей.

Консультант главного управления также обратила внимание на недопустимость необоснованного перепрофилирования оздоровительных лагерей.-0-