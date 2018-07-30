В Беларуси определены лучшие автотранспортные организации в работе по снижению загрязнения воздуха

Во время награждения. фото с сайта Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды состоялось награждение победителей конкурса на лучшую автотранспортную организацию в работе по снижению загрязнения атмосферного воздуха по итогам 2017 года. Такая информация размещена на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.

Победителем конкурса стало ОАО "Белмагистральавтотранс". Второе место разделили филиал "Автобусный парк №3 г. Орши" ОАО "Витебскоблавтотранс" и КУП "Минсксанавтотранс". На третьем месте оказались ТУП "Белтехносервис", ОАО "Автобусный парк г. Барановичи" и Речицкое управление технологического транспорта РУП "Производственное объединение "Белоруснефть".

"В Беларуси проводится планомерная работа, направленная на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от транспортных средств, затрагивающая все аспекты функционирования транспортного комплекса. Благодаря принятым скоординированным мерам выбросы в 2017 году были на 16% ниже, чем в 2010-м, - отметил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, обращаясь с благодарственным словом к руководителям предприятий-победителей. - Принятие мер по обновлению парка транспортных средств, повышению их производительности, внедрению современных эффективных средств и методов диагностирования технического состояния, совершенствованию систем технического обслуживания и ремонта, повышению профессионального мастерства водителей позволяют организациям существенно снижать выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух".

Конкурс на лучшую автотранспортную организацию в работе по снижению загрязнения атмосферного воздуха ежегодно проводится Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. Его цель - мобилизация творческой инициативы работников автотранспортных организаций страны на выполнение требований закона "Об охране атмосферного воздуха" в части соблюдения нормативов допустимого содержания загрязняющих веществ в отработавших газах автотранспортных средств и снижения выбросов, оказывающих вредное воздействие на организм человека и окружающую среду.

Конкурс проводится в три этапа: районный, областной и республиканский. На республиканский этап представляются материалы 21 автотранспортного предприятия, получившего наилучшие результаты по итогам областных этапов. Достижение таких результатов обеспечено проведением организационно-технических, экологических и иных мероприятий по снижению загрязнения атмосферного воздуха, организацией дополнительных постов контроля токсичности и дымности отработавших газов автомобилей, эффективным использованием диагностической и контрольно-измерительной аппаратуры. В автотранспортных организациях, участвовавших в конкурсе, значительно повышен уровень качества технического обслуживания и ремонта автомобилей, более эффективно используется техническая база, применяется опыт передовых автотранспортных организаций и современных достижений науки, своевременно устраняются неисправности узлов и агрегатов, влияющие на повышенный расход топлива и выброс загрязняющих веществ с отработавшими газами двигателей автомобилей.-0-