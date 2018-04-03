В Беларуси определены места и условия промыслового вылова угря

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси определило места и условия промыслового вылова угря без соблюдения промысловой меры в рыболовных угодьях в 2018 году. Это предусмотрено постановлением Минприроды от 19 марта 2018 года №5, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Согласно документу, промысловый вылов угря без соблюдения промысловой меры с 1 апреля по 30 мая в Минской области и с 10 апреля по 8 июня в Витебской области осуществляется стационарными ловушками в реках Друйка, Дрисвята, Свирянка и Нещерда.

Ловить угря переносными ловушками с ячеей не менее 16 мм разрешено на акватории водоемов в радиусе не более 250 м от мест впадения, истока водотоков или соединения с другими водными объектами на озерах Нобисто-Дедино, Укля, Иказнь, Дривяты, Струсто, Войсо, Неспиш, Болойсо, Недрово, Снуды, Волос Северный, Цно, Навлицкое, Сита, Важа, Туросы, Погоща, Обстерно, Щелно, Осиновка, а также в реках Окуневка, Рака, Друйка, Усвица, Дробня, Скема, Нарочанка, Смолка, Свирница (Свирянка), Мяделка и протоке между озерами Струсто и Войсо.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-