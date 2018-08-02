В Беларуси опробуют новые методы ранней диагностики усыхания сосновых насаждений

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2018 году опробуют новые методы ранней диагностики очагов усыхания сосновых насаждений. Об этом министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа сообщил в интервью съемочной группе компании "МедиаКуб", информирует БЕЛТА.

Министр отметил, что последствия массового нашествия вредителя начали ощущать и страны-соседи - Польша, Украина, Россия - и более далекие от Беларуси государства, например США. "Короед - это проблема не только Беларуси, это мировая беда. Ключевая задача, которая стоит сегодня перед учеными и практиками всего мира, - разработка системы раннего обнаружения вредителя. В этом году мы планируем ввести апробацию методов ранней диагностики жизнеспособности сосновых насаждений. В частности, речь идет о методе искусственных ранений, методе смоловыделения из хвои, обнаружения очагов "веткопада", - сказал Виталий Дрожжа.

В Беларуси создается фильм о борьбе с масштабным усыханием сосновых насаждений в Беларуси. Съемки на протяжении нескольких месяцев проводились в лесхозах, наиболее пострадавших от вредителей. Работа над проектом подходит к концу. Фильм планируется впервые показать зрителям накануне профессионального праздника лесоводов.

Как сообщалось, на территории Беларуси, особенно в южных регионах, наблюдается патологическое явление - массовое усыхание сосновых насаждений, которое получило название "короедное усыхание сосны". Экстремальные погодные условия последних лет (уменьшение количества осадков, понижение грунтовых вод, длительные засушливые периоды, ураганные ветра) привели к вспышкам массового размножения стволовых вредителей - вершинного и шестизубчатого короедов.-0-