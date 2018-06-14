В Беларуси оснастят все новые рабочие места врачей общей практики

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в нынешнем году оснастят все вновь организованные рабочие места врачей общей практики. Об этом сообщил министр здравоохранения Валерий Малашко на торжественной церемонии, которая проходит сегодня во Дворце Республики в Минске накануне Дня медицинских работников, передает корреспондент БЕЛТА.
"При всей значимости развития специализированной и высокотехнологичной помощи центральной фигурой в здравоохранении остается врач первичного звена. Поддержана Президентом нашей страны стратегия перевода первичного звена в общеврачебную практику. Мы в этом году закупим необходимое оборудование, оснастим все вновь организованные рабочие места врачей общей практики", - сказал Валерий Малашко.
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