В Беларуси оснастят все новые рабочие места врачей общей практики

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в нынешнем году оснастят все вновь организованные рабочие места врачей общей практики. Об этом сообщил министр здравоохранения Валерий Малашко на торжественной церемонии, которая проходит сегодня во Дворце Республики в Минске накануне Дня медицинских работников, передает корреспондент БЕЛТА.

"При всей значимости развития специализированной и высокотехнологичной помощи центральной фигурой в здравоохранении остается врач первичного звена. Поддержана Президентом нашей страны стратегия перевода первичного звена в общеврачебную практику. Мы в этом году закупим необходимое оборудование, оснастим все вновь организованные рабочие места врачей общей практики", - сказал Валерий Малашко.

/Будет дополнено/.-0-