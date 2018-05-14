В Беларуси открыто 52,5 тыс. депозитных счетов семейного капитала

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси открыто уже 52,5 тыс. депозитных счетов семейного капитала. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков, передает корреспондент БЕЛТА.

Одна из самых значимых мер по поддержке семей при рождении третьих и последующих детей в Беларуси - семейный капитал. "На 1 мая в отделениях Беларусбанка насчитывалось уже 52,5 тыс. депозитных счетов семейного капитала. На них зачислено $524 млн", - сказал Валерий Ковальков.

При этом он подчеркнул эффективность данной меры поддержки: если в 2010 году среди новорожденных 11,6% были третьими и последующими, то в 2016-м - 20%.

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