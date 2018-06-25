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В Беларуси открыто 53,9 тыс. депозитов на семейный капитал

Общество 25.06.2018 | 15:39
Фото из архива
Фото из архива

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси открыто 53,9 тыс. депозитных счетов "Семейный капитал" на сумму около $539 млн, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков во время онлайн-конференции на тему "Государственная поддержка семей, воспитывающих детей", которая проходит на сайте Минтруда, сообщает БЕЛТА.

Решений о досрочном распоряжении средствами не принималось. В соответствии с законодательством таким правом можно воспользоваться на получение членом семьи платных медицинских услуг (их перечень и порядок определены Минздравом) независимо от периода, прошедшего с даты назначения семейного капитала.

Так, досрочно средства могут быть использованы в кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии, на приобретение иных медицинских изделий вместо включенных в Республиканский формуляр медицинских изделий при выполнении сложных и высокотехнологичных вмешательств и (или) иных лекарственных средств вместо включенных в Республиканский формуляр лекарственных средств.

"Иными словами, за счет средств семейного капитала можно приобрести на территории РБ медицинские изделия и лекарственные средства вместо тех, которые предусмотрены бесплатно", - отметил Валерий Ковальков.

Как сообщалось, этот вид долгосрочной поддержки многодетных семей был введен с 1 января 2015 года. Семейный капитал - единовременное предоставление безналичных денежных средств в размере $10 тыс. при рождении, усыновлении (удочерении) третьего или последующих детей.-0-

Повышать пособия по уходу за ребенком до 3 лет в Беларуси пока не планируется - КовальковПовышать пособия по уходу за ребенком до 3 лет в Беларуси пока не планируется - Ковальков
Размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет привязаны к среднемесячной заработной плате по стране.

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"В настоящее время вопрос об изменении порядка предоставления отпуска по уходу за ребенком в Министерстве труда и социальной защиты не рассматривается", - сказал Валерий Ковальков, комментируя появившуюся в СМИ информацию о возможном сокращении декретного отпуска.

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Теги
Министерство труда и соцзащиты, семья, соцзащита
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