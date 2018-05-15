В Беларуси открывается охота на косулю

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 15 мая открывается сезон охоты на взрослых самцов косули, а также селекционных животных любого пола и возраста, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь РГОО "Белорусское общество охотников и рыболовов" (БООР) Ольга Дмитриева.

Охотиться можно в течение суток ружейным способом из засады и с подхода. При этом разрешено применять нарезное охотничье оружие (с дульной энергией пули свыше 1500 джоулей), гладкоствольное охотничье оружие (с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью), а также охотничьи луки и арбалеты.

Белорусское общество охотников и рыболовов отсчитывает свою историю с 1921 года. Ранее днем образования БООР считалось 27 декабря, когда состоялся I съезд Центрального Белорусского союза охотников (Белохотсоюза). Однако проведенная работа с архивными документами показала, что Белохотсоюз, преемником которого является БООР, был образован в мае 1921 года. В 2015 году, когда отмечалось 95-летие БООР, было принято решение утвердить 15 мая - день открытия охоты на косулю европейскую - как день образования объединения.-0-