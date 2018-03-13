13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси отмечается средний уровень активности ОРИ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

"По данным мониторинга, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями на территории Беларуси по состоянию на 12 марта находится на неэпидемическом уровне и характеризуется средней интенсивностью с тенденцией к снижению", - сказали в пресс-службе.

Циркулируют негриппозные респираторные вирусы (аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, вирусы парагриппа). Отмечается спорадическое выявление вирусов гриппа А (АH3N2, АH1N1) и В, что характерно для этого периода сезонной заболеваемости ОРИ. Среди заболевших 63,3% - дети до 18 лет.

Ситуация по заболеваемости ОРИ находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения. Меры профилактики ОРИ и гриппа размещены на сайте Минздрава.-0-