2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси отмечен новый вид птиц - овсянка-ремез, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

Орнитологи увидели эту птицу в Верхнедвинском районе Витебской области, в пойме реки Свольны. Она может стать 333-й в списке белорусской орнитофауны. "Возможно, освянка-ремез бывала в Беларуси и раньше. Эта птица в 1990-х годах гнездилась очень близко к белорусской границе, но у нас ее не видели", - отметил орнитолог Денис Китель.

Овсянка-ремез - таежный вид, который распространен широкой полосой от Северной Европы через север Восточной Европы и Сибирь до Камчатки и Алеутских островов. С конца ХІХ века вид стал распространяться на запад - в Эстонию, Латвию, Швецию и Норвегию. Во время сезонных миграций птица залетает во многие страны Европы.-0-