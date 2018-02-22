22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется издать сборник музеев учреждений образования. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщила консультант управления социальной, воспитательной и идеологической работы главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Лариса Емельянчик, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Ларисы Емельянчик, в учреждениях образования страны создано более 1,4 тыс. музеев различной направленности, среди них 230 - военно-исторического профиля. "Сегодня поставлена задача издать сборник музеев, созданных в учреждениях образования. Сейчас Республиканский центр экологии и краеведения занимается формированием банка данных этих музеев. Это огромнейший воспитательный потенциал, потому что в этих музеях накоплен ценнейший пласт военно-исторического наследия страны", - сказала она.

Также консультант отметила, что согласно социологическим исследованиям в учреждениях образования, в иерархии личностных ценностей современных старшеклассников патриотические чувства занимают далеко не последнее место. "Работа по патриотическому воспитанию молодежи не должна ограничиваться проведением мероприятий и поучительных бесед, это в первую очередь живая непосредственная работа, общение с теми уже, к сожалению, немногочисленными участниками событий Великой Отечественной войны", - подчеркнула Лариса Емельянчик.-0-