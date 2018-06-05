5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется повысить конкурентоспособность магистров на рынке труда, сообщил сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Парламентарий рассказал о поправках, которые планируется внести в Кодекс об образовании, и ожидаемом эффекте от реализации норм обновленного документа. Среди прочего он упомянул о планируемом изменении структуры высшего образования, которая будет в себя включать бакалавриат и магистратуру. Игорь Марзалюк пояснил, что в нынешнем своем виде магистратура ориентирована прежде всего на тех, кто собирается продолжать подготовку как специалист высшей категории и становиться кандидатом наук. С принятием обновленного Кодекса об образовании планируется повысить конкурентоспособность магистров на рынке труда, регламентировав служебные обязанности. "Человек будет заинтересован в получении магистерского образования, потому что будет знать, что, закончив магистратуру, он сможет рассчитывать на более высокие должности и, соответственно, на более высокую зарплату и статус", - отметил депутат.

Игорь Марзалюк добавил, что депутаты нацелены на то, чтобы сделать Кодекс об образовании рамочным документом, в котором будут прописаны стратегические моменты. Излишняя детализация, как правило, ведет к быстрому устареванию любого нормативного правового акта, считает он. Депутат выступает за так называемый пакетный принцип, когда закон привязан к ряду подзаконных нормативных документов, которые разрабатываются на уровне Совмина и профильных министерств.

Парламентарий напомнил, что в Беларуси действует рабочая группа, которая занимается актуализацией содержания учебных модулей социально-гуманитарных дисциплин в вузах. Игорь Марзалюк обратил внимание, что речь идет о том, чтобы в программах вуза с учетом его специфики были как обязательные сегменты, так и те, что можно корректировать с учетом пожеланий студентов и преподавателей. Такой подход соответствует европейским стандартам.

Обновленная редакция Кодекса об образовании находится на стадии обсуждения. По словам Игоря Марзалюка, остается еще ряд дискуссионных моментов, но в целом депутаты ее одобряют.

Сегодня в Палате представителей состоялось расширенное заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке. Парламентарии и эксперты обсудили вопросы законодательного обеспечения получения высшего образования в Беларуси в свете подготовки новой редакции Кодекса об образовании.-0-