В Беларуси планируется сократить сроки разработки госстандартов

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по стандартизации прорабатывает меры по сокращению срока разработки государственных стандартов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Госстандарта.
В настоящее время срок разработки стандарта, от подготовки предложения о его разработке до издания, в среднем составляет около 1 года 8 месяцев. Госстандарт ставит задачу сократить этот период в два-три раза.
"Эту задачу возможно решить за счет внедрения элементов опережающей стандартизации и усиления координации работ, более широкого применения современных информационных технологий и сервисов при разработке документа. Это позволит стандартам появляться быстрее, своевременно предоставляя технические решения для инноваций. Стандартизация должна соответствовать требованиям, связанным с переходом в цифровое пространство", - отметили в пресс-службе.
В Беларуси по инициативе Минсвязи совместно с Госстандартом создан национальный технический комитет по стандартизации "Цифровая трансформация". Он призван стать методологической площадкой для обмена опытом представителей других технических комитетов по стандартизации и нацелен на выработку решений по цифровизации отраслей. Об участии в работе комитета уже заявили около 40 организаций. Секретариат комитета ведет научно-инженерное предприятие "Институт прикладных программных систем".
Тот факт, что разработка стандартов для процессов цифровизации является одним из основных векторов в развитии стандартизации, подтверждает и девиз Всемирного дня стандартизации 2018 года "Международные стандарты и четвертая промышленная революция". В Беларуси 14 октября отмечается профессиональный праздник - День стандартизации, который подчеркивает стратегическую ценность этой деятельности для государства, экономики и общества, вклада тысяч специалистов в ее развитие.-0-
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