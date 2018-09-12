В Беларуси планируется усилить защиту прав потребителей ЖКУ

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется усилить защиту прав потребителей жилищно-коммунальных услуг, сообщил в интервью БЕЛТА заместитель министра ЖКХ Виталий Смирнов.

"Подходы по реагированию при некачественном оказании жилищно-коммунальных услуг определены, однако они должны быть четко и понятно прописаны для всех участников процесса. Министерство работает над законодательным актом, который упростит процедуру защиты прав потребителя ЖКУ и усилит ответственность поставщиков за некачественное предоставление услуг. Необходимы поправки и в закон о защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг, и в принятое в его развитие постановление Совета Министров №99", - отметил Виталий Смирнов.

Сегодня предусматривается возможность перерасчета платы за неоказанную услугу либо снижение ее стоимости. Кроме того, законодательством предусмотрены скидки на отдельные виды коммунальных услуг, например, если отсутствует циркуляция горячего водоснабжения в полотенцесушителях в летний период. В этом вины поставщика нет, для решения проблемы в таких домах требуется капитальный ремонт, замена системы горячего водоснабжения, пояснил замминистра.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-