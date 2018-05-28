28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется усовершенствовать земельные отношения. Это предусмотрено проектом закона "О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам земельных отношений", сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления землеустройства Государственного комитета по имуществу Сергей Костров.

"Проект закона обсуждали сегодня на общественно-консультативном совете по развитию предпринимательства при Госкомимуществе. После будем согласовывать с Минюстом, а потом вносить на рассмотрение в Совет Министров. Разработанный документ направлен на совершенствование земельных отношений", - пояснил Сергей Костров.

Проект закона призван привести Кодекс о земле в соответствие с действующим законодательством, в частности с нормами указа №463 "О совершенствовании порядка изъятия и предоставления земельных участков", декрета №7 "О развитии предпринимательства", указа №376 "О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности", Лесного кодекса Беларуси.

Предусмотрено объединение процедур разработки проекта отвода земельного участка и установления его границы на местности в одну процедуру. Уточняется распределение между землепользователями прав и обязанностей, исходя из долей в праве на земельный участок. Проект закона также уточняет основания для признания самовольным занятием земельных участков, занятых объектами жилфонда в отношении эксплуатирующих организаций и (или) оказывающих жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, уточняется распределение между землепользователями прав и обязанностей, исходя из долей в праве на земельный участок. Проектом определен порядок признания земельного участка совместной собственностью супругов, если в период брака за счет общего имущества супругов или личного имущества другого супруга на нем было возведено капитальное строение (здание, сооружение).

Для иностранных граждан проектом закона вводится возможность перехода прав на земельный участок на видах прав, предусмотренных для граждан Беларуси, в случае приобретения ими доли в праве собственности на жилой дом, квартиру в блокированном жилом доме.

Кроме того, проект закона предусматривает основания для предоставления госорганизациям или организациям с долей государства в уставном фонде более 50% земельных участков во временное пользование для добычи полезных ископаемых и строительства объектов, необходимых для их переработки и хранения.-0-