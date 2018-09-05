В Беларуси планируется установить единые подходы к оплате общежитий

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется установить единые подходы к формированию цен на проживание в общежитиях, сообщил сегодня журналистам заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец в пресс-центре БЕЛТА.
"Мы сейчас прорабатываем возможность установления единых подходов по оплате общежитий. Готовим проект нормативно-правового акта, чтобы соответствующие полномочия по урегулированию этих вопросов передать от облисполкомов напрямую МАРТ", - сказал Иван Вежновец.
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