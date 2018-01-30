30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется установить перечень обязательных для оценщиков технических кодексов. Это предусмотрено подготовленным Государственным комитетом по имуществу проектом постановления Совета Министров, который рассматривался сегодня на заседании общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.

"Принятие этого нормативного правого акта обусловлено необходимостью сохранения единства в применении оценщиками и экспертами по проведению экспертизы достоверности оценки принципов определения стоимости объектов оценки, основанных на единообразии практического применения методов оценки и методик расчетов стоимости объектов гражданских прав", - пояснили в пресс-службе.

На заседании рассматривался также вопрос об изменении сроков действия оценки стоимости объектов гражданских прав, проведенной для некоторых целей, с 6 до 12 месяцев. "Увеличение сроков касается оценки стоимости объектов гражданских прав, не связанных с оборотом денежных средств: безвозмездная передача, постановка на учет излишков, управленческие решения, переоценка т.д. В результате реализации данных действий не происходит поступление либо перечисление денежных средств и увеличение срока действия результата оценки не окажет существенного влияния на финансово-хозяйственную деятельность юридического лица", - пояснили в пресс-службе.

Проектом предлагается увеличить до одного года срок действия оценки стоимости для целей продажи на аукционе (конкурсе) объектов гражданских прав. Как правило, для продажи объекта требуется проведение не менее трех аукционов, так как реализация с первого раза происходит редко. С учетом времени, затрачиваемого на подготовку соответствующих документов, публикацию извещений о проведении аукционов и сроков согласования начальной цены реализуемого имущества, собственник не всегда может продать его в период действия оценки.

Декретом №7 "О развитии предпринимательства" предусмотрено, что технические кодексы установившейся практики будут обязательными для соблюдения субъектами хозяйствования только при ссылке на них в законодательных актах, технических регламентах Беларуси, других нормативных правовых актах Совета Министров, а также если сами субъекты хозяйствования в добровольном порядке заявили об обязательности их соблюдения. Аналогичные требования предусмотрены и в отношении соблюдения субъектами хозяйствования государственных стандартов.-0-