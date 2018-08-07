В Беларуси планируется увеличить ввод жилья для многодетных семей до 10 тыс. квартир в год

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется увеличить объемы ввода жилья для многодетных семей до 10 тыс. квартир в год. Об этом сообщил сегодня журналистам министр архитектуры и строительства Анатолий Черный, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси в текущем году планировалось ввести в строй 7 тыс. 29 квартир для многодетных семей, по предварительным подсчетам будет введено на 50 квартир больше. "Это максимум за последние годы. Снижения строительства жилья для этой категории граждан больше не будет. Запланировано каждый год строить не менее 7 тыс. квартир, хотя сейчас изыскиваем средства для работы с указом №240, для того чтобы выходить на 10 тыс. квартир в год для многодетных семей. Ожидается, что это положительно повлияет на демографическую ситуацию в стране", - сказал Анатолий Черный.

В январе-июне для многодетных семей было введено 240 тыс. кв.м жилья - это в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего же для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, построено 413 тыс. кв.м.-0-