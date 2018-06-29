29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется внедрять зеленые госзакупки. Это предусмотрено поправками в закон о государственных закупках товаров (работ, услуг), который одобрил сегодня Совет Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

Представляя законопроект парламентариям, министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович рассказал, что поправками "для реализации института зеленых закупок по стратегии устойчивого развития вводится идея экологизации закупок".

"Минприроды уже прорабатывает внедрение в Беларуси системы устойчивых закупок, в том числе посредством определения перечня приоритетных с точки зрения экологии товаров", - добавил министр.

Как поясняли в Минприроды, сейчас в Беларуси в качестве критерия оценки поставщиков товаров, работ, услуг используется в первую очередь ценовой фактор и качество продукции. В то же время в европейских государствах, которые уже давно реализуют принципы зеленой экономики на практике, одним из ключевых критериев оценки является экологичность самого производства.

Это значит, что предприятие-поставщик должно соответствовать определенным требованиям в части обращения отходов, водопотребления, выбросов в атмосферный воздух. Введение такого критерия оценки при осуществлении госзакупок могло бы в значительной степени стимулировать поставщиков к внедрению чистых, экологичных технологий производства.

Кроме того, сегодня Совет Республики одобрил пакет бюджетных документов, ратифицировал соглашение между правительствами Беларуси и Казахстана о производственной и научно-технической кооперации организаций оборонных отраслей промышленности.-0-