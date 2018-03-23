23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется внести изменения в закон о гидрометеорологической деятельности, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА начальник Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Роман Лабазнов.
"Закон Республики Беларусь "О гидрометеорологической деятельности" без существенных изменений работает уже 12 лет. Конечно, за это время многое изменилось - и подходы к экономической деятельности, и подходы к работе гидрометеорологов. Поэтому в текущем году в наших планах подготовка проекта концепции поправок в закон", - сказал Роман Лабазнов.
Он отметил, что проект концепции будет обсуждаться с коллегами из других ведомств для выработки разумных подходов и к организации гидрометеорологической деятельности в Беларуси, и к взаимодействию метеослужбы с потребителями информации.
*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-
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