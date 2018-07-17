17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется ввести 17 детских дошкольных учреждений до конца года. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования - начальник управления дошкольного образования Министерства образования Альбина Давидович, передает корреспондент БЕЛТА.

"В соответствии с планом мероприятий по улучшению доступности дошкольного образования в этом году запланировано строительство 17 учреждений дошкольного образования. Три из них построены в первом полугодии. Буквально на днях, это получается уже второе полугодие, появилась еще одна новостройка в Минске", - сказала Альбина Давидович.

По состоянию на сентябрь 2017 года в республике функционировали более 3,8 тыс. учреждений дошкольного образования. Их посещали 426,3 тыс. воспитанников. В столице в прошлом году были введены четыре новых дошкольных учреждения. Сейчас ведется работа по выводу первых классов из зданий детсадов в школы. Это позволит создать дополнительные места в дошкольных учреждениях.-0-