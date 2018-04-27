В Беларуси планируется законодательно закрепить дистанционное трудоустройство

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется законодательно закрепить понятие дистанционной работы. Об этом сообщил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Рынок труда меняется. Соответственно, необходимо регулировать и законодательство в этой сфере. Для нашей страны это достаточно актуально. У нас активно развивается ИТ-сфера, где многие работают удаленно, - отметил Михаил Орда. - В проект закона по изменению Трудового кодекса внесены нормы, которые касаются дистанционных работников - тех, кто трудится на удалении от офиса нанимателя".

В частности, в законопроекте дается определение дистанционной работы. Предусматривается, что на работника, который осуществляет дистанционную работу, распространяется трудовое законодательство с учетом определенных особенностей. На него распространяется норма о 40-часовой рабочей неделе (без привязки к 8-часовому рабочему дню) и минимальной продолжительности трудового отпуска.

Предусмотрено заключение трудового договора между нанимателем и удаленным работником только при личном присутствии работника, а его дальнейшее изменение возможно посредством электронного обмена информацией.

"Это первый шаг. В дальнейшем необходимо работать и по другим направлениям. В частности, надо совершенствовать систему получения и признания квалификации работников", - считает председатель ФПБ.-0-

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