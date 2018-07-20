В Беларуси планируется запретить заключение договоров долевого строительства в инвалюте

20 июля, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. В Беларуси планируется запретить заключение договоров долевого строительства в иностранной валюте. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник отдела регулирования жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Татьяна Затуренская, передает корреспондент БЕЛТА.

"Изменения в указ №263 о долевом строительстве предусматривают норму о запрете заключения договоров с физическими и юридическим лицами по строительству жилых и нежилых помещений в иностранной валюте. Это норма касается и коммерческих, и государственных застройщиков. Полагаем, что к октябрю, этот документ, возможно, будет принят", - сказала Татьяна Затуренская.

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