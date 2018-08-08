В Беларуси планируют проводить коррекцию диафрагмальной грыжи у ребенка в утробе матери

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют проводить коррекцию врожденной диафрагмальной грыжи у ребенка в утробе матери, сообщил сегодня журналистам главный внештатный детский кардиохирург Министерства здравоохранения, директор Республиканского научно-практического центра детской хирургии Константин Дроздовский, передает корреспондент БЕЛТА.

Диафрагмальная грыжа - это аномалия развития, характеризующаяся перемещением органов брюшной полости в грудную клетку. Если не принять вовремя меры, это может привести к смерти ребенка.

Разработкой научного проекта по коррекции заболевания занимаются республиканские научно-практические центры "Мать и дитя" и детской хирургии. "Сейчас проект проходит согласование и экспертизу. Наша работа направлена на то, чтобы с использованием новых технологий ребенок родился жизнеспособным. Это очень тяжелая группа пациентов, более 50% из них после рождения погибают", - отметил Константин Дроздовский.

Директор РНПЦ также рассказал, что в этом году впервые в Беларуси детям проведено эндоваскулярное протезирование клапана легочной артерии. "Есть дети с пороками сердца, которым с рождения показана имплантация. Это достаточно сложные операции, которые проводились с остановкой сердца. Однако с ростом ребенка ему требовалась замена протеза. К 10-12 годам такие пациенты могли перенести по 3-4 открытые операции. В этом году 5 белорусских детей получили уникальные эндоваскулярные протезы, операции проведены малоинвазивным способом", - подчеркнул он.

Всего РНПЦ детской хирургии проводит в год более 5 тыс. операций, из них 1100-1200 на сердце, около 4 тыс. - на грудной клетке и брюшной полости.-0-