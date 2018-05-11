11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют расширить меры социальной поддержки выпускников, в том числе тех, кто учился на платной основе. Это предусмотрено стратегическим планом действий по реализации основных задач развития системы высшего образования в соответствии с принципами и инструментами Европейского пространства высшего образования, разработанным Министерством образования. Такая информация размещена на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.

Предусмотрены завершение разработки Национальной рамки квалификаций высшего образования, дальнейшая оптимизация сроков подготовки и переход к новой модели многоуровневой системы высшего образования, внедрение цифрового приложения к диплому. Речь идет и о формировании дополнительных правовых условий для реализации совместных образовательных программ и программ с двойным дипломом, для предоставления иностранным студентам образовательных грантов для обучения в университетах Беларуси.

Развитие высшей школы Беларуси с учетом имплементации принципов Европейского пространства высшего образования обсудили на заседании Республиканского совета ректоров. В мероприятии также приняли участие студенты - представители Республиканского общественного студенческого совета. С основным докладом выступил первый заместитель министра образования Вадим Богуш.

В мае 2015 года на Ереванской конференции министров образования государств - участников Болонского процесса Беларусь была включена в Европейское пространство высшего образования. Страна принята в качестве полноправного члена без каких-либо ограничений полномочий.

В качестве инструмента, который определял основные направления развития высшего образования, была разработана дорожная карта. Участники заседания Республиканского совета ректоров отметили определенный прогресс в имплементации отдельных принципов и инструментов Европейского пространства высшего образования в национальной системе.-0-