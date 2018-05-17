В Беларуси планируют расширить правовые возможности применения медиации

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ведется работа по изменению законодательства о медиации для расширения правовых возможностей применения этого института в разрешении споров, сообщила председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Алла Бодак на III Международном фестивале медиации, передает корреспондент БЕЛТА.

Алла Бодак отметила, что институт медиации играет очень важную роль. Сегодня все участники, которые задействованы в этом вопросе, пришли к единому мнению, что необходимо расширить возможности применения этого института в стране. В план законопроектной деятельности на 2018 год включен проект закона по вопросам медиации. Создана рабочая группа, ведется обсуждение.

Как стало известно БЕЛТА, проектом закона "О внесении дополнений и изменений в некоторые кодексы Республики Беларусь по вопросам медиации" предлагается предусмотреть проведение медиации в качестве обязательного досудебного порядка регулирования отдельных споров, вытекающих из брачных и семейных отношений, закрепление права граждан по взаимному согласию определять медиацию как обязательный досудебный способ урегулирования семейных споров, а также права суда по собственной инициативе направлять стороны для проведения обязательной информационной встречи с медиатором.

По словам Аллы Бодак, говорить о конкретных решениях пока преждевременно. В то же время, по ее словам, какое-то компромиссное решение в плане введения обязательной досудебной медиации будет найдено. "Круг дел, которые будут подлежать обязательной досудебной медиации, я думаю, все-таки будет определен", - сказала она.

Председатель Постоянной комиссии добавила, что подготовка законопроекта по вопросам медиации действительно позволит продвинуть этот институт. А это, в частности, разгрузит судебную систему.

В Беларуси в 2013 году был принят закон о медиации, который позволил применять медиацию для урегулирования экономических, трудовых и семейных споров.

В Международном фестивале медиации, который проходит в Минске 17-18 мая, принимают участие более 250 человек из разных стран. Это уникальное для Беларуси мероприятие, которое собрало на одной площадке медиаторов, конфликтологов, психологов, педагогов, юристов и представителей других профессий, работающих в сфере урегулирования конфликтов и споров. Своим опытом делятся эксперты-медиаторы из Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Украины, Польши, Литвы, Швейцарии, Германии, Великобритании, США. Фестиваль стал открытой дискуссионной площадкой, местом демонстрации лучших и новых практик в разрешении конфликтов, отправной точкой для создания новых инициатив и проектов. Основная тематическая направленность мероприятия - семейная и восстановительная медиация (современная практика и перспективы). Цель фестиваля - объединение усилий общественных, государственных и коммерческих организаций для развития медиации в Беларуси, укрепление международного сотрудничества и обмен опытом с коллегами.

Организаторами выступают филиал Российского государственного социального университета в Минске, центр "Медиация и право", учебно-практическое учреждение "Центр медиации и переговоров".

Медиация - способ разрешения конфликтов с помощью третьей, нейтральной стороны.-0-