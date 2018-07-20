В Беларуси планируют расширить спектр применяемых для лечения рака изотопов

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют расширить спектр применяемых для лечения онкологических заболеваний изотопов, сообщил заведующий лабораторией позитронно-эмиссионной томографии и компьютерной диагностики РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Олег Барановский во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

В настоящее время в стране проводятся терапевтические манипуляции с помощью открытых изотопов двух видов - йод-131 (натрий-йодная соль для лечения рака щитовидной железы и тиреотоксических состояний и связанных с ними заболеваний) и стронций-89 для паллиативной терапии с обезболивающей целью у онкологических пациентов, имеющих множественные, как правило, метастатическое, поражение костей скелета. По словам Олега Барановского, комбинированное лечение того же рака щитовидной железы с включением в схему радиоактивного йода дает очень хорошие результаты. Благодаря этому в дальнейшем не требуется манипуляций по поводу лечения рецидивов. Эффективность терапии стронцием-89 (как правило, при лечении рака молочной железы и простаты с диссеминацией на костные структуры) составляет от 50% до 80%. При этом обезболивающий эффект у пациентов с метастазами в кости может продлиться от двух месяцев до полутора лет.

В мире также используют радионуклиды типа эрбий-169, рений-188 для лечения ревматологической патологии. Эти препараты повышают качество жизни ревматологических больных на 6-7 месяцев. В Беларуси их применение рассматривается как перспективное, причем эта перспектива не столь отдаленная. Однако требуется внесение изменений в санитарные нормы и правила.

По старым нормам СанПиН, которые рассчитывались, исходя из мощности отпуска дозы пациентам около 3 мкЗв/ч на расстоянии 1 м, потребность в активных койках была определена в количестве 50-60 единиц. Современные подходы изменились, Западная Европа, Россия, Украина, страны Балтии подняли этот предел до 10 мкЗв/ч, а некоторые страны - до 25, что позволяет проводить терапевтические манипуляции амбулаторно. "Если у нас это будет принято, это позволит увеличить пропускную способность активных коек, и тех 38 коек, которые у нас уже есть, будет достаточно для нашего населения. Это автоматически откроет возможности для более широкого применения методов ядерной медицины", - отметил Олег Барановский. Сейчас этот вопрос прорабатывает рабочая группа.

Другим вариантом может стать открытие отделения ядерной медицины в РНПЦ онкологии и радиологии с дополнительным количеством коек. Этот вопрос также обсуждается.-0-

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