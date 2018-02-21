В Беларуси планируют реализовать пилотный проект по обучению парикмахерскому искусству женщин в ЛТП

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют реализовать пилотный проект по обучению парикмахерскому искусству женщин из лечебно-трудового профилактория №3 (Слуцкий район), сообщил журналистам замначальника управления организации исправительного процесса Департамента исполнения наказаний МВД Александр Кралько, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во взаимодействии с Белорусским обществом Красного Креста мы попытаемся реализовать очередной проект, направленный на социальную реабилитацию граждан, находящихся в лечебно-трудовых профилакториях. За базу мы взяли ЛТП №3, в котором содержатся женщины", - сказал Александр Кралько.

Если на реализацию проекта будет найдена определенная сумма денег, находящихся в ЛТП женщин будут обучать парикмахерскому искусству. Особенно актуально это для тех, кто не имеет востребованной на рынке труда специальности, а также тех, у кого достаточно твердая мотивация, чтобы, вернувшись из ЛТП, не продолжать аморальный образ жизни. Приобретенная специальность позволит женщинам трудоустроиться и вести добропорядочный образ жизни.

В Беларуси на протяжении последних лет большое внимание уделяется образованию осужденных. На сегодня около 2,5 тыс. из них проходят обучение в ПТУ, расположенных на территории исправительных учреждений. Кроме того, осужденные получают высшее образование в дистанционной форме, за обучение платят они сами или их родственники. Дипломы о высшем образовании получили уже две осужденные, отбывающие наказание в исправительной колонии.-0-