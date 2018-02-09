В Беларуси планируют шире применять УДО для осужденных за наркотики

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют более широко применять условно-досрочное освобождение для осужденных за наркотики. Об этом в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня" рассказал председатель Верховного суда Валентин Сукало, сообщает БЕЛТА.

По словам Валентина Сукало, вопрос о том, какие плоды дало ужесточение ответственности в деле борьбы с наркоманией, недавно обсуждался на Президиуме Совета Министров. Речь шла о том, что сейчас появились основания не для законодательного смягчения ответственности за этот вид преступлений, но для поиска новых подходов к нему. "Наверняка есть потребность в сокращении числа лиц, привлекаемых по ч.1 ст.328, то есть потребителей. Все-таки 2 тыс. за год - это очень большая цифра, и она может быть сокращена путем применения других мер воздействия, например, связанных с принудительным лечением. Это решение было обозначено в постановлении Президиума Совмина. Другая мера, которую Верховный суд также поддерживает, - более широкое применение условно-досрочного освобождения и замены наказания на более мягкое для тех, кто осужден по ст. 328 и действительно встал на путь исправления", - отметил председатель Верховного суда.

Он обратил внимание, что в прошлом году более 500 человек уже были условно-досрочно освобождены от наказания за этот вид преступлений. По мнению председателя ВС, стоит более объективно подходить к осуждению даже распространителей наркотиков - в тех случаях, когда это распространение носит характер совместного употребления. "Когда один наркоман прикуривает другому сигарету с каким-либо "зельем", то формально это тоже распространение, но в данном случае, по-моему, можно находить возможность для выхода за пределы самых суровых санкций. В рамках, подчеркну, действующего законодательства, без какой-либо его корректировки. Такой подход не будет носить массового характера, он коснется в основном несовершеннолетних, но в целом станет соответствовать общей позитивной тенденции в деле борьбы с этим злом", - считает Валентин Сукало.

Председатель Верховного суда добавил, что усиление ответственности за наркопреступления в свое время было очень обоснованным и правильным. Сегодня ситуация действительно изменилась, достигнут позитивный результат. В прошлом году судимость несовершеннолетних за преступления, связанные с оборотом наркотиков, снизилась более чем в 2 раза, а взрослых - на 18%.-0-